Prozess nach Kantholzattacke in Düsseldorf

Vor mehr als drei Jahren war der 44-jährige Mann nach dem Anfgriff an einer Strassenbahnhaltestelle gestorben. Erst jetzt (05.01.2017) hat vor dem Landgericht der Prozess gegen den mutmaßlichen Täter begonnen. Dem heute 20-Jährigen wird Totschlag vorgeworfen.

Streit um zu laute Musik

Das angetrunkene Opfer hatte schon in der Bahn mit dem Schüler und dessen Freunden wegen zu lauter Musik gestritten. Sie sagen, der Mann sei ihnen beim Aussteigen gefolgt und habe mit seinem Gürtel zugeschlagen. Der Angeklagte will sich mit dem Kantholz in Notwehr verteidigt haben. Das ließ sich nicht widerlegen, da sich kein anderer Fahrgast als Zeuge meldete.

Notwehr oder Totschlag?

Zunächst war das Strafverfahren eingestellt worden. Dagegen hatte die Tochter des Opfers erfolgreich geklagt. Das Oberlandesgericht ordnete daraufhin einen Prozess an. Der hat nun begonnen - doch gleich zu Beginn wurde die Öffentlichkeit ausgeschlossen. Das Urteil wird für Ende Januar erwartet.

Stand: 05.01.2017, 12:28