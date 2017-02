Siebenjähriger bricht in Hürth ins Eis ein

Fünf Kinder hatten zunächst am Ufer des Gotteshülfeteichs gespielt. Zwei Jungen war aufs Eis hinausgegangen und eingebrochen. Einer konnte aus dem Wasser gezogen werden. Der andere geriet unters Eis. Erst die Feuerwehr konnte ihn retten. Er wurde reanimiert und in die Kölner Uniklinik gebracht. Am Montagmorgen schwebt der Siebenjährige nach Angaben der Polizei noch immer in Lebensgefahr.

Stand: 06.02.2017, 08:42