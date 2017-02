Rechte Schmierereien in Hotel: Staatsschutz ermittelt gegen Jugendliche

Die Betreiber des Hotels sind Syrer. Zwei Mal war in das frisch renovierte Gebäude in der vergangenen Woche eingebrochen worden, überall auf den Wänden hatten die Täter rechte Schmierereien hinterlassen. Der Staatsschutz prüft nach Angaben von Dienstag (14.02.2017), ob ein fremdenfeindlicher Hintergrund besteht. Die Verdächtigen sind zwischen 12 und 17 Jahre alt.

Schaden in Höhe von 30.000 Euro

Die Gruppe von Kindern und Jugendlichen war nach Polizeiangaben zweimal in das noch nicht eröffnete Hotel eingedrungen. Dort hätten sie große Scheiben eingeschlagen, Inventar beschädigt und Feuerlöscher in mehreren Etagen geleert. Die Räume können nicht mehr genutzt werden. Durch den Vandalismus und Diebstahl von Gegenständen ist ein Sachschaden von rund 30.000 Euro entstanden.

Erinnerungen an Krieg

Die syrische Geschäftsführerin Kalisa Sheikh Ahmad ist immer noch geschockt. " Ich bin sehr traurig ", sagte sie dem WDR. In Syrien habe sie den Krieg erlebt. Wenn sie nun in ihr verwüstetes Hotel komme, werde sie an die Zerstörung in Syrien erinnert.

Ihr Stellvertreter Zaki Kadsie befürchtet, dass der Hotelbesitzer, ein syrischer Geschäftsmann, das Hotel nun schließt. Weil dieses noch nicht eröffnet war, war es auch nicht versichert. Wer für den Schaden aufkommt, ist noch unklar.

Stand: 14.02.2017, 20:09