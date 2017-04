Jüdische Gemeinde gedenkt der Holocaust-Opfer in Düsseldorf

Im Beisein von NRW-Schulministerin Sylvia Löhrmann (Grüne) und Düsseldorfs Oberbürgermeister Thomas Geisel ( SPD ) wird am Montag (24.04.2017) an die rund 2.500 Opfer des Holocaust in Düsseldorf gedacht.