"Jeck im Sunnesching" in Köln und Bonn

Karneval geht auch im Sommer: Am Samstag und Sonntag (02. und 03.09.2017) findet in Köln das "Jeck im Sunnesching"-Festival statt. Erstmals wird am Samstag auch in Bonn gefeiert, das Festival auf dem Rheinaue-Gelände in Bonn Gronau ist bereits ausverkauft.