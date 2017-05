Japantag im Zeichen des Sports

Das Feuerwerksmotto dieses Jahr: "Super-Sportstadt"

Der Start der Tour-de-France, die Tischtennis- WM - 2017 gibt es viele große Sport-Ereignisse in Düsseldorf. Deshalb soll auch das große Feuerwerk als Höhepunkt des Japantags am 20. Mai im Zeichen des Sports stehen.

Mehr Platz für Besucher

Weil im letzten Jahr vor allem die Rheinuferpromenade an vielen Stellen sehr überfüllt war, haben die Veranstalter das Gelände in diesem Jahr erweitert. Der Bereich an der Reuterkaserne ist dazu gekommen - dort können die Besucher zum Beispiel die japanische Popkultur erleben.

Hohes Sicherheitsaufgebot

Die Veranstalter haben außerdem die Sicherheitsvorkehrungen aufgestockt. Es wird mehr Einsatzkräfte geben. Noch dazu sollen Beton-Poller aufgestellt werden, damit keine Fahrzeuge auf die Promenade fahren können. Glasflaschen sind im Gegensatz zu Karneval allerdings beim Japantag erlaubt.

Stand: 10.05.2017, 14:41