IS-Aussteiger belastet Salafistenprediger Sven Lau

Aussteiger Anil O. aus Gelsenkirchen bestätigt die Anklagevorwürfe. Dem Mönchengaldbacher Prediger Sven Lau wird vorgeworfen, der syrischen Terrormiliz Jamwa zwei Kämpfer aus Deutschland vermittelt und die Gruppe auch mit Material und Geld unterstützt zu haben.

Der 23-Jährige sagte aus, dass in der deutschen Salafistenszene bekannt war, dass die von Sven Lau organisierten Hilfsransporte in das syrische Kriegsgebiet nicht den Bürgerkriegsopfern, sondern einzig und allein dazu dienten, die dschihadistischen Kämpfer zu unterstützen sowie deutsche Salafisten an die Front zu schleusen.

Anil O. hatte Lau nach eigener Aussage bei der Koran-Verteilaktion „Lies“ kennengelernt. Später habe Lau ihm eine 16-jährige Salafistin aus einem österreichischen Kinderheim als Zweitfrau vermittelt. Lau habe auch die Trauung nach islamischem Ritus vollzogen. Als das Mädchen Wochen später damit gedroht habe, zur Polizei zu gehen, habe Lau aus Angst vor der öffentlichen Meinung darauf gedrungen, die Ehe rasch aufzulösen, sagt der 23-jährige Gelsenkirchneraufhin heute im Zeugenstand.

Stand: 02.05.2017, 14:28