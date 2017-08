Hürth: Weiteres Platzverbot für irische Landfahrer

Das Camp der irischen Landfahrer in Hürth soll nach Angaben der Stadt am Donnerstagnachmittag ( 10.08.2017) geräumt werden. Die Gruppe hat laut Stadt Hürth ihre 120 Wohnwagen und Autos ohne Genehmigung auf einem ehemaligen, städtischen Sportplatz aufgestellt. Dort fehle jegliche Versorgung wie santitäre Einrichtungen, so die Stadt.

Nur vorübergehend in Hürth

Die Landfahrer waren am Mittwochabend (09.08.2017) mit 120 Wohnwagengespannen und 40 Autos auf dem Platz in Hürth angekommen. Am Mittwochabend hielten sie zunächst in Brühl auf einem Platz am Eisenwerk. Dort konnten sie laut Polizei nicht bleiben. Die Polizei wies ihnen einen Platz in Hürth zu. Die Nacht sei ruhig gewesen, es habe keine Vorfälle gegeben, so ein Polizeisprecher.

Platzverbot in Düren

Ordnungsamt und Polizei hatten am Mittwochabend (09.08.2017) ein Camplager der irischen Landfahrer auf dem Annakirmesplatz aufgelöst. Auf dem Platz laufen noch die Abbauarbeiten für die Annakirmes. Schausteller und auch Anwohner beschwerten sich über Störungen und Belästigungen. Die Stadt erteilte den Landfahrern aus Sicherheitsgründen ein Platzverbot. Die Iren gehören nach eigenen Angaben einer katholischen Gruppe an, die jeden August den Wallfahrtsort Kevelaer ansteuert.

Platzverweis in Düsseldorf

Irische Landfahrer auf den Rheinwiesen in Düsseldorf

Die irischen Landfahrer ziehen seit einigen Tagen durch Nordrhein-Westfalen. Am Dienstag (08.08.2017) waren sie in Düsseldorf auf den Rheinwiesen. Dort hatte die Polizei sie weggeschickt. Die gläubigen, irischen Landfahrer wollen zur Marienwallfahrt in Kevelaer, die am kommenden Dienstag stattfindet.

Stand: 10.08.2017, 12:18