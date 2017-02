Profiler: Auf der Spur des Wehrhahn-Attentäters

Frank Scheulen ist seit vielen Jahren Pressesprecher des Landeskriminalamtes in Düsseldorf. Er kennt die Arbeitsabläufe von sogenannten Profilern. Sie erstellen Täterprofile, indem sie Tatumstände genau analysieren. Im Fall von Ralf S. hat die von Profilern des Landeskriminalamtes ( LKA ) erstellte Täteranalyse dabei geholfen, Indizien zusammenzuführen und Ralf S. als möglichen Täter zu identifizieren. Damit hatten die Profiler entscheidenden Anteil am Ermittlungserfolg.

WDR : Ihre Kollegen haben durch Profiling mitgeholfen, den Täter zu identifizieren. Wie lief das ab?

Frank Scheulen: Unsere LKA-Profiler sind 2014/2015 nochmal eingebunden worden in diesen Sachverhalt. Als sich die Tat 2000 zutrug, gab es die Profiling-Dienststelle bei uns noch nicht. Sie war da gerade erst im Aufbau, sodass unsere LKA-Profiler sich erstmals mit diesem Sachverhalt beschäftigt haben.

WDR: Wie sind die Profiler bei der Analyse vorgegangen? Sie wussten ja, wer der Verdächtige ist.

Scheulen: Das Wissen, um wen es sich handelt, wurde komplett ausgeblendet. Man hat also bewusst darauf verzichtet, Informationen zu dem Tatverdächtigen zu bekommen. Man hat sich stattdessen um die Tat selbst gekümmert. Die Frage dabei: Wie hat sich die Tat zugetragen? Um diese zu beantworten, versuchte man, die einzelnen Tathandlungen in Abschnitte zu unterteilen. Beispielsweise: Wie ist der Täter vor der Tat vorgegangen? Wie hat er die Tat vorbereitet? Wie ist er zum Tatort gekommen? Wie hat er die Tat begangen? Welche Wege hat er möglicherweise genommen, um den Tatort zu verlassen? All diese Fragen stehen dann im Mittelpunkt der Analyse.

WDR: Geht die Polizei heute anders vor als vor 10 oder 15 Jahren?

Scheulen: Man muss bedenken, dass die LKA-Profiler bei uns im LKA erst im Jahr 2000 eingerichtet wurden. Wenn eine Dienststelle mit einem völlig neuen Ansatz startet, dann muss man sich erst einmal Netzwerke aufbauen und man muss sich Vertrauen in der Kollegenschaft erarbeiten. Heute, nach 17 Jahren, kann man durchaus sagen: Wir verfügen über exzellente interne polizeiliche Netzwerke für unsere Profiler, aber was genauso wichtig ist - oder vielleicht noch wichtiger - auch über externe Netzwerke. Das heißt, wir sprechen mit Gerichtsmedizinern, mit forensischen Psychiatern, mit Psychologen, mit Kriminologen und mit Medizinern. So können wir fallbezogen immer genau den richtigen Sachverstand von außerhalb der Polizei mit in unsere Analysen einbinden.

WDR: Wie wichtig waren die Netzwerke der Profiler im Fall von Ralf S.?

Scheulen: Durch die ständigen Gespräche mit unseren Netzwerkpartnern hat man deren Informationen im Prinzip immer parat. In dem Fall war es so, dass auch ein Kollege unseres Hauses mit in die Analyse hinzugezogen wurde, der sich besonders mit Sprengstoffen auskennt. Und das war, wie wir heute wissen, sehr hilfreich.

WDR: Wie war jetzt die Stimmung unter den Profilern nach der Festnahme?

Scheulen: Wir sind Dienstleister. Die Profiler arbeiten für die Kollegen der Ermittlungskomission. Man liefert einen Baustein ab. Es ist nicht der einzige Baustein, aber alle waren am Ende sehr zufrieden, dass jetzt ein Tatverdächtiger in Untersuchungshaft sitzt.

Stand: 02.02.2017, 14:23