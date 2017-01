Bundestagsvizepräsidentin will Brückenbauerin sein

WDR: Frau Noll, die schwierige Suche nach einem Kita -Platz für Ihren Sohn war einst der Anlass für Sie, in die Politik zu gehen. Haben Sie sich damals vorstellen können, eines der protokollarisch höchsten Staatsämter zu übernehmen?

Bundestagsvizepräsientin Michaela Noll: Dass ich über diesen Weg einmal in dieses Amt komme, das hätte ich mir nicht träumen lassen. Als ich damals in die Politik ging, war ich nicht die einzige Frau, die dieses Problem hatte. Dankenswerter Weise hat sich in den letzten 20 Jahren - mein Sohn ist jetzt fast 25 Jahre alt - eine Menge getan. Das Leben die Frauen ist, was die Vereinbarkeit von Familie und Beruf anbetrifft, heute einfacher.

WDR.de: Wie verstehen Sie Ihre Rolle als Bundestagsvizepräsidentin?

Noll: Ich würde gerne eine Art Brückenbauer zwischen Politik und Gesellschaft sein. Bei vielen Gesprächen in meinem Wahlkreis merke ich, dass die Menschen Antworten suchen. Ich möchte, dass sie das Vertrauen in die Politik, das hin und wieder geschmälert ist, zurückgewinnen. Denn es sind zum Teil Leute unterwegs, die der Politik und der Gesellschaft nicht unbedingt einen Gefallen tun, wie sie mit Problemen umgehen. Sie versprechen manchmal einfache Lösungen, aber die gibt es nicht immer.

WDR: Welche politischen Akzente wollen Sie in Ihrer neuen Position setzen?

Noll: Ich möchte den Menschen das Vertrauen geben, dass da jemand ist, der sich kümmert. Wie in den letzten 14 Jahren liegt mein Fokus auf Familienthemen. Ich war Vorsitzende der Kinderkommission, ich bin in einem Verein gegen sexuellen Missbrauch aktiv gewesen, ich unterstütze Hospizarbeit, ich bin Präsidentin des Förderkreises ZNS Langenfeld e.V. - ein relativ breites Spektrum. Letztlich geht es mir darum, den Menschen eine Stimme zu geben, die vielleicht nicht immer eine Stimme in der Gesellschaft haben.

WDR: Sie entstammen einer deutsch-iranischen Familie. Spielt Ihr Migrationshintergrund für Sie eine Rolle?

Noll: Das spielt für mich überhaupt keine Rolle, weil ich in Deutschland groß geworden bin. Aber ich glaube, dass das Verständnis für andere Kulturen oder auch der Dialog auf Augenhöhe in der einen oder anderen Situation für mich einfacher ist. Manche Dinge kann man besser verstehen, wenn man Erfahrungen in verschiedenen Kulturkreisen gesammelt hat.

WDR: Wie wirkt sich das für Sie politisch aus?

Noll: Es ist für mich wichtig, mit allen Gruppen den Dialog zu suchen. Es muss über den Dialog Verständnis aufgebaut und auf beiden Seiten Vertrauen gewonnen werden. Denn die Gesellschaft erlebt momentan eine Veränderung, die sehr weitreichend ist.

Das, was wir über Jahrzehnte aufgebaut haben, das, was wir an Wertekonsens haben - das muss erhalten bleiben. Ich möchte zwar die Veränderung erleben, aber das, was uns zusammenhält, muss dabei weiter existieren.

Das Interview führte Dominik Reinle.

Stand: 19.01.2017, 17:26