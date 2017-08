Kevelaer: Gemeinsam pilgern für den Frieden

Der Friedensweg der Pilger führt am Sonntag (27.08.2017) ab 17 Uhr von den Stufen der Basilika aus mitten durch das niederrheinische Kevelaer. Mitgeführt wird dabei erstmals eine 1,50 Meter hohe, radförmige Stahlskulptur - der so genannte "Engel der Kulturen". So können diejenigen, die mitlaufen, selbst Hand anlegen, das Rad bewegen und ins Rollen bringen. Man wolle nicht das Trennende thematisieren, sondern das Miteinander der Religionen, so der Veranstalter.

Performance-Kunstobjekt reist um die Welt

Künstler Gregor Merten: Beim Verlegen einer Intarsie in Jena

Der Weg führt zur Gnadenkapelle und zur Kevelaerer Friedenslichtstele. Dort soll von Religionsvertretern und mit den Künstlern der Stahlskulptur eine Boden-Intarsie verlegt werden. Die Skulptur stammt von den Künstlern Carmen Dietrich und Gregor Merten. Sie ist seit 2008 Performance-Kunstobjekt in der ganzen Welt unterwegs.

" Als Rektor der Wallfahrt lade ich alle Menschen guten Willens zu diesem besonderen Miteinander in Kevelaer herzlich ein ", so Weihbischof Rolf Lohmann.

Erinnerung an Martin Luther King

Vertreter dreier Religionen zünden gemeinsam eine Kerze an (Archivbild von 2016)

Der im vergangenen Jahr verstorbene Gründer der Hilfsorganisationen Cap Anamur und Grünhelme, Rupert Neudeck, hatte die Friedenswallfahrt in Erinnerung an Martin Luther King und seine historisches "I have a dream" initiiert. Neudeck ging es darum, ein Zeichen für den Frieden zu setzen. " Wir wollen, dass nicht mehr über den Ausbruch von Krieg und Konflikten gesprochen wird. Wir wollen, dass der Weltfrieden ausbricht ."

800.000 Pilger jährlich

Pilgerstäbe am Wallfahrtsort Kevelaer

Die 28.000-Einwohner-Stadt Kevelaer gilt mit rund 800.000 Pilgern jährlich als die zweitgrößte katholische Wallfahrtsstätte Deutschlands - nach dem bayerischen Altötting. Die Wallfahrt begann zur Zeit des Dreißigjährigen Krieges (1618-1648). Anziehungspunkt ist das seit 1642 verehrte Marienbild "Trösterin der Betrübten". Die örtliche Pfarrei und die Stadt streben an, dass die Kevelaer-Wallfahrt immaterielles Weltkulturerbe wird.