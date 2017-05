Solarworld kündigt Insolvenz an

Möglichst viele Arbeitsplätze erhalten

Ob und welche Töchter mit in die Insolvenz rutschen, ist noch nicht klar. " Die nächsten Wochen und Monate werden nun über die Zukunft von Europas größter und modernster Fertigung in der Schlüsselindustrie Photovoltaik entscheiden ", betonte Asbeck. " Wir werden uns nach allen Kräften dafür einsetzen, so viele Arbeitsplätze wie möglich zu erhalten. "

Solarworld AG: Photovoltaik made in Germany vor dem Aus? | Lokalzeit aus Bonn | 29.03.2017

Stand: 10.05.2017, 20:26