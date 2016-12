Illegale Böller: Mehr als 200 Kilo in Grenzgebiet entdeckt

Die Böller seien wirklich sehr gefährlich, sagte ein Polizeisprecher am Freitag (30.12.2016). Damit hätte großer Schaden anrichtet werden können. Allein 100 Kilo - darunter etliche Raketen mit Abschusseinrichtungen - wurden gestern in einer Privatwohnung mitten in Oirsbeek gefunden. Jemand hatte der Polizei einen Tipp gegeben, dass der noch flüchtige Wohnungsinhaber schweres Feuerwerk im ganzen Land verkaufe. Auch in der Nähe von Roermond stellte die Polizei am Donnerstag (29.12.2016) mehr als 100 Kilo illegalem Feuerwerk sicher.

Stand: 30.12.2016, 08:22