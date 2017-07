Illegaler Tiertransport in Siegburg aufgeflogen

In Belgien sollen dann auch die strafrechtlichen Folgen für den Fahrer und die Hintermänner des Transportes geprüft und weiter bearbeitet werden, so der Rhein-Sieg-Kreis. Wichtig sei, dass der Rücktransport der vielen Tiere in einem Fahrzeug mit ausreichender Belüftung stattfinde.

Tiere sind in schlecht belüftetem Transporter erstickt

3.250 Sittiche, Papageien und Hamster waren in dem viel zu kleinen und schlecht belüfteten Kleintransporter eingepfercht. 250 waren bereits tot, berichtete das Veterinäramt des Rhein-Sieg-Kreises. Der aus Belgien kommende Transporter war am Donnerstag (27.07.2017) auf dem Weg nach Spanien, blieb dann aber wegen einer Panne liegen. Eine Autowerkstatt in Siegburg bei Bonn hatte das Veterinäramt informiert, nachdem Mitarbeiter den Transporter geöffnet hatten.

Überlebende Tiere im Heim versorgt

Die Tiere sollen noch heute nach Belgien zurückgebracht werden

Schnell stellten die Behörden fest, dass es sich um einen illegalen Tiertransport handelte. Die überlebenden Kleintiere wurden ins Tierheim gebracht und dort von Veterinären versorgt. Sie sollen bereits morgen nach Belgien zurück gebracht werden.

Zum Fahrer ist nichts bekannt

Das Nordrhein-Westfälische Landesamt für Natur- Umwelt und Verbraucherschutz wurde eingeschaltet. Auch die Polizei wurde hinzugezogen. Die Polizei Siegburg erklärte allerdings, sie habe nur Amtshilfe beim Abtransport der Tiere geleistet. Vom Fahrer des Wagens sei der Polizei nichts bekannt.

Stand: 28.07.2017, 10:36