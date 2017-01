Höchste Sicherheitsstufe für Merkel in Köln

Merkels Auftritt wird mit Spannung erwartet. 25 Minuten lang will die Kanzlerin zu den 500 geladenen Gästen in der IHK am Börsenplatz in der Kölner Innenstadt sprechen. Brisante Themen gibt es genug. Köln und die Silvesterübergriffe, die Integration der Flüchtlinge, die Landtagswahlen im Frühjahr und die Bundestagswahlen im Herbst.

Enorme Nachfrage nach Karten

Der Ansturm auf den Empfang war so enorm, dass die Gästeliste begrenzt werden musste. Zu den Gästen gehören wichtige Unternehmer, Politiker und Diplomaten. Aus Sicherheitsgründen müssen sie ihre Ausweise vorzeigen und ihre Taschen kontrollieren lassen. Für Angela Merkel ist es die zweite Rede vor der Kammer. 2001 war sie schon mal da, damals als CDU -Chefin.

