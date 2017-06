Razzia bei den Kölner Hells Angels

100 Beamte im Einsatz

Nach dem Vorfall leitete die Polizei Ermittlungen wegen Landfriedensbruchs ein. Am Mittwoch vollstreckte sie einen richterlichen Durchsuchungsbefehl. Die Polizisten trafen in dem Heim auf zwölf Personen, die zunächst vor Ort festgehalten wurden. " Wir haben sie alle überprüft ", sagte ein Polizeisprecher. Offenbar wurde niemand in Gewahrsam genommen. Rund 100 Beamte waren im Einsatz. Ergebnisse der Durchsuchung, die bis in den frühen Morgen dauerte, wollte die Polizei am Donnerstagvormittag vorstellen.