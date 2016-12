Polizei nimmt Randalierer mit Samuraischwert fest

Der 35-Jährige war den Angaben zufolge am Sonntag schreiend und sein Schwert schwingend durch ein Wohngebiet gelaufen. Als die Polizei eintraf, hatte der Randalierer das Schwert zwar in die Scheide gesteckt, wollte sich aber nicht ergeben. Mit gezogener Waffe gingen die Beamten vor und rangen den Mann nieder. Er kam zunächst in die Psychiatrie, wie die Kreispolizei Mettmann am Montag mitteilte.

Stand: 26.12.2016, 09:47