Gute Erfahrungen mit Bodycams in Köln

Ein Jahr lang hat die Bundespolizei am Kölner Hauptbahnhof sechs mobile Körperkameras getestet. Ihr Fazit: Die so genannten Bodycams zeigen Wirkung. Sie kommen gut an bei den Beamten, aber auch bei vielen Reisenden.

Aufnahmen in brenzligen Situationen

Die kleinen Kameras sind an der Uniform befestigt

Insgesamt rund 100 mal hätten die Beamten im Bereich des Hauptbahnhofs bislang die Bodycams eingeschaltet, erklärte eine Sprecherin der Bundespolizei gegenüber dem WDR. Sie sollen nur in brenzligen Situationen eingeschaltet werden. Dies müssen die Beamten ihrem Gegenüber allerdings vorher ankündigen.

Bodycams haben abschreckende Wirkung

Die Beamten schalten die Kamera in "brenzligen Situationen" ein

In drei Fällen seien die Aufnahmen auch in Gerichtsverhandlungen zur Beweissicherung genutzt worden. Für die Beamten hätten die Kameras die gewünschte abschreckende Wirkung. Sie sprechen von spürbar weniger Übergriffen. Ziel der Bundespolizei ist nun, alle Mitarbeiter zu schulen, um die mobilen Kameras in jeder Schicht einsetzen zu können. Auch die Streifenbeamten der Landespolizei sollen mit Kameras ausgestattet werden. Das Land will in Köln, Düsseldorf, Duisburg, Siegen und Wuppertal den Einsatz der Bodycams auf der Straße testen.