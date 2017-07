Fassade des Wuppertaler Hochauses doch nicht brennbar?

Nachdem ein Hochhaus in Wuppertal vor knapp drei Wochen evakuiert werden musste, hat die Eigentümergesellschaft am Dienstag (18.07.2017) ein Gutachten vorgestellt, das eine andere Sicht als die der Stadt schildert. Die Fassade sei nicht, wie die Stadt zunächst mitgeteilt hatte, an einer Holz- sondern an einer nicht brennbaren Stahlkonstruktion befestigt, so die Eigentümergesellschaft. Man warte jetzt auf eine Reaktion der Stadt und behalte sich rechtliche Schritte gegen die Evakuierung vor.

Stadt verteidigt Evakuierung

Bei der Stadt bleibt man bei der ursprünglichen Einschätzung der Gefahrenlage. Das jetzt vorgelegte Gutachten ändere nichts an der Notwendigkeit der Evakuierung, so eine Sprecherin der Stadt Wuppertal auf Anfrage des WDR . Ausschlaggebend für die sofortige Räumung sei nicht die Unterkonstruktion gewesen, sondern die Fassade selbst; denn die sei aus brennbarem Kunststoff, dessen Rauch besonders giftig sei. Die Bewohner hätten im Brandfall keine Chance gehabt.

Fassade wird abgerissen

Der Eigentümer hat am Dienstag (18.07.2017) damit begonnen, die Kunststofffassade abzureißen und erfüllt damit eine Auflage der Stadt. Zusätzlich müsste das Gebäude auch eingerüstet sein, damit die Bewohner einen zusätzlichen Fluchtweg haben. Die Stadt sichert eine zügige Bauabnahme zu, damit die Bewohner schnellstmöglich in ihre Wohnungen zurückkehren könnten. Möglicherweise könnten die dann schon Anfang nächster Woche in ihre Wohnungen zurückkehren.