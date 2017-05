Schwefelsäure ausgetreten - Großeinsatz der Feuerwehr in Aachener FH-Gebäude

Massiver Chemikaliengeruch sorgte am Dienstag (02.05.2017) für einen Großeinsatz der Feuerwehr in einem Gebäude der Fachhochschule in Aachen. Die Ursache für den Austritt von Schwefelsäure waren defekte Batterien.