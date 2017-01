Wuppertal: Müllwagen auf der A46 umgekippt

Nach Angaben der Polizei wurden zwei Männer der Müllabfuhr, die in dem Wagen saßen, leicht verletzt. Mit zwei Kränen soll der Müllwagen geborgen werden. Aktuell wird das Fahrzeug wieder aufgerichtet, deswegen ist die Autobahn dort momentan komplett gesperrt. Der Müllwagen wird voraussichtlich am Freitagnachmittag geborgen. Der Verkehr wird einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

Stand: 06.01.2017, 14:28