Gestohlene Krippenfiguren in Kleve wieder aufgetaucht

In der Klever Stifts- und Probsteikirche St. Mariä Himmelfahrt sind gestohlene Heiligenfiguren wieder aufgetaucht. 18 Figuren waren im Januar aus der Krippe der Kirche entwendet worden. Zwei junge syrische Flüchtlinge haben die kleinen Statuen - darunter Maria - jetzt zur Polizei gebracht.

Syrer wussten aus Presse von Diebstahl

Die beiden hatten Anfang April die Figuren offenbar von einem 42-jährigen Mann aus Kleve bekommen - einem Bekannten, der ihnen Deutsch beigebracht hatte. Er soll ihnen eine Tasche mit dem Diebesgut übergeben haben, mit der Bitte, diese unterzustellen. Die beiden sagen, sie hätten nicht gewusst, dass der Inhalt der Tasche gestohlen war. Dennoch wurden die jungen Männer skeptisch und meldeten sich bei der Polizei. Die ermittelt jetzt wegen Diebstahls gegen den 42-Jährigen.

Noch fehlen einige Statuen

Die Joseffigur und noch einige Tierfiguren sind noch nicht in die Stiftskirche zurückgekehrt. "Der materielle Wert der 100 Jahre alten Krippenfiguren liegt laut Gemeinde bei etwa 10.000 Euro" , so Manfred Jakobi von der Polizei Kleve. Jetzt hofft die Gemeinde, dass auch die wenigen restlichen Figuren wieder auftauchen. "Der ideelle Wert ist viel größer, der Verlust der Figuren schmerzt uns sehr" , so Pfarrer Albert Lütkebohmert von der katholischen Gemeinde St. Maria Himmelfahrt.

Stand: 04.05.2017, 14:24