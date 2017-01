Mutmaßlicher Automatensprenger vor Bonner Landgericht

Die Liste des Düsseldorfer Landeskriminalamtes ist lang: unter dem Titel " Sprengungen von Geldautomaten in NRW " werden für 2015 (67) und 2016 (133) insgesamt 200 Taten aufgeführt. Darunter meistens erfolgreiche Sprengungen, bei denen die Täter Geld erbeuteten – aber auch missglückte Versuche. Die Zahl der Festnahmen und Verurteilungen ist vergleichsweise verschwindend gering. Jetzt muss sich ein mutmaßlicher Panzerknacker vor dem Bonner Landgericht verantworten.

Er soll Mitglied der berüchtigten "Audi-Bande" sein. Das ist nach Erkenntnissen der Polizei eine sehr große Gruppe professioneller Täter, die aus den Niederlanden kommt. Die Ermittlungsgruppe "Heat" des Landeskriminalamtes ist bereits seit Monaten hinter dieser Bande her. Der Vorwurf der Bonner Staatsanwaltschaft gegen Ismail H.: Herbeiführen einer Sprengstoff-Explosion und schwerer Bandendiebstahl.

Mehr als 125.000 Euro Beute durch zwei Taten

Vorbereitung einer Sprengung

Zwei Taten werden dem 27-Jährigen zur Last gelegt. Zusammen mit Komplizen soll er im November 2015 zwei Automaten in der Sparkassen-Filiale in Bonn-Heiderhof gesprengt haben. Beute hier: 26.000 Euro. Bereits im September 2015 soll er bei der Sprengung zweier Automaten in einer Sparkasse in Wachtendonk bei Kleve sogar 100.000 Euro erbeutet haben. Ende April 2016 wurde der Niederländer von der Polizei in Köln festgenommen. Seitdem sitzt er in der JVA Köln-Ossendorf in U-Haft . Staatsanwaltschaft und Polizei gehen davon aus, dass Ismail H. und zwei bis drei Mittäter die Taten minutiös vorbereitet hatten. Fotos und Videos aus Überwachungs-Kamera belegen, dass die Taten maximal drei bis vier Minuten dauerten – und dass einer der Täter sogar mit laufender Stoppuhr aufpasst, dass diese Zeit nicht überschritten wird.

Täter lassen 50.000 Euro liegen

So auch in Bonn-Heiderhof: Überwachungs-Aufnahmen zeigen vier maskierte Männer, die sich im Vorraum einer Bank an den Geldautomaten zu schaffen machen. Sie leiten ein Gas-Sauerstoff-Gemisch ein und bringen es mit Hilfe eines Elektrokabels und eines Elektro-Schocker von draußen zur Explosion. Dann schnappen sie sich Geldkassetten und fliehen. Knapp 26.000 Euro erbeuten die Männer – doch offenbar läuft etwas nicht nach Plan. Die Männer lassen weitere Geldkassetten mit rund 50.000 Euro in der Bank zurück. Haben sie dieses Mal zu lange gebraucht – oder wurden sie durch Zeugen gestört? Auf Motorrollern fahren die Männer davon, steigen dann vermutlich in ein gestohlenes Fluchtauto um.

DNA -Spur führt die Polizei zum Angeklagten

Zwei aufgesprengte Geldautomaten in einer Bankfiliale

Weil sie auf Rollern flüchten, müssen die Täter ihr "Werkzeug" – unter anderem die Gas- und Sauerstoff-Flaschen – zurück lassen. Daran können Spezialisten DNA sicherstellen. Ein Abgleich mit einer Analyse-Datei ergibt: Es ist die von Ismail H. Er war bereits vor einiger Zeit von der Polizei in einem Audi gestoppt worden, in dem er Gas- und Sauerstoff-Flaschen transportiert hatte.

Sehr hoher Schaden in den Banken

Auch in der Bank in Wachtendonk finden Ermittler seine DNA . Dort hatten ebenfalls drei bis vier Männer am 21. September 2015 zwei Automaten gesprengt und 100.000 Euro erbeutet. Auch der Schaden, den die Täter anrichten, ist riesig. 100.000 Euro in Wachtendonk, mehr als 80.000 auf dem Heiderhof.

Verteidiger: Keine Beweise nur Indizien