Mehrfamilienhaus in Aachen nach versuchter Geldautomatensprengung geräumt

Aus Sicherheitsgründen ist am Freitagmorgen (14.07.2017) ein Mehrfamilienhaus in Aachen-Brand evakuiert worden. Unbekannte hatten in der Nacht versucht, den Geldautomaten im Erdgeschoss des Hauses zu sprengen. Danach bestand Explosionsgefahr.

Verkehrsbehinderungen auf der Trierer Straße: Der Bereich um die Bank wurde abgesperrt

Gegen vier Uhr morgens waren Unbekannte in die Bankfiliale auf der Triererstraße eingebrochen, so die Polizei. Mit Gas hatten sie offenbar versucht, den Geldautomaten zu sprengen. Als die Polizeibeamten am Tatort eintrafen, lagen im Automatenraum noch eine Gasflasche und entsprechende Zünder. Messungen der Feuerwehr ergaben aber, dass kein Gas freigesetzt wurde. Dennoch mussten zwei Zünder kontrolliert gesprengt werden.

Anwohner warteten in Bussen

Experten mussten zwei Zünder kontrolliert sprengen

Für die Sprengstoffexperten des LKA war der Einsatz schwieriger als erwartet: Bei den Zündern handelte es sich offenbar um eine neuartige Technik, die bisher bei Geldautomatensprengungen so noch nicht vorgekommen war. Deswegen wurden die weiträumige Sperrung der Triererstraße nochmals erweitert. Der Bereich rund um die Bank war bereits zuvor abgesperrt worden. Autos und Busse wurden umgeleitet. Es kam zu zahlreichen Staus.

Dutzende Menschen, die in dem Haus über der Bankfiliale wohnen, mussten am frühen Morgen ihre Wohnungen verlassen und in Bussen warten, bis sie wieder zurück durften. Die Sperrung der Straße konnte mittlerweile aufgehoben werden.

Täter konnten unerkannt flüchten

Die Täter hatten in der Nacht eine Scheibe der Bankfiliale eingeschlagen und waren so in das Gebäude gelangt. Sie sollen mit einem dunklen Audi auf der Flucht sein.

Stand: 14.07.2017, 08:06