Gaffer behindern Rettung verletzter Frau

Eine 67-Jährige war am Donnerstag (20.07.2017) mit ihrem Wagen unterwegs, als ein 42-Jähriger mit seinem Auto an einer Kreuzung in ihre Fahrerseite krachte. Die Frau wurde eingeklemmt und musste von Rettungskräften befreit werden. Schnell kamen nach Angaben eines Polizeisprechers 50 Schaulustige hinzu. Die Gaffer seien erst nach mehrfacher Aufforderung der Einsatzkräfte zurückgewichen, teilte die Polizei mit. Einige hätten auch mit ihren Handys den Rettungseinsatz gefilmt.

50 Schaulustige am Unfallort

Die Schaulustigen hätten sich während des Einsatzes von mehreren Seiten der Unfallstelle genähert. Nach der Aufforderung der Polizei stellten sich viele auf den Gehweg, um den Einsatz weiter zu beobachten. " Die Leute gehen so sehr ihren eigenen Bedürfnissen nach, die machen sich gar keine Gedanken ", so ein Beamter der Polizei Düren, der beim Einsatz dabei war. In Zukunft werde man darüber nachdenken, noch vor Ort die Personalien von Gaffern aufzunehmen.

Die schwer verletzte Frau kam ins Krankenhaus. Sie sei nicht lebensgefährlich verletzt, so die Polizei.

Gestört, bedrängt, behindert

Behindern Polizeiarbeit: Gaffer am Einsatzort

Immer wieder berichten Polizei und Feuerwehr, dass sie von Gaffern gestört, bedrängt und manchmal sogar an der Arbeit behindert werden. In Duisburg standen erst im Juni 250 Gaffer im Weg, als ein Mann nach einem Brand reaminiert werden musste. Auf der A1 lösten Gaffer im Januar ein Verkehrschaos. Nach einem Unfall in Dortmund hatte die Polizei im August 2016 sogar 20 Gaffer angezeigt.