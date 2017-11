Aachener Friedenspreis gegen Militärforschung an Hochschulen

Der Verein Aachener Friedenspreis hat NRW-Wissenschaftsministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen aufgerufen, sich gegen Militärforschung an Hochschulen auszusprechen. In einem offenen Brief reagierte der Verein am Sonntag (12.11.2017) auf ein Interview der Ministerin bei WDR 5.

In dem Interview hatte sich die Ministerin Mitte Oktober dafür ausgesprochen, den Hochschulen künftig selber zu überlassen, ob sie Militärforschung unterstützen oder nicht. Begründung: In den Hochschulen säßen verantwortungsvolle Menschen, die selber entscheiden könnten, wie sie mit solchen Fragen umgehen.

Diese Äußerung hält der Verein Aachener Friedenspreis vor dem Hintergrund der aktuellen Weltlage für unverantwortlich. Die RWTH Aachen hatte im Sommer die Arbeiten an einer Machbarkeitsstudie abgebrochen, weil in der geplanten Fabrik in der Türkei auch Panzer hergestellt werden sollten.

Stand: 13.11.2017, 09:12