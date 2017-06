Geringe Resonanz bei Islam-Friedensmarsch

Es ist als Aufschrei der anständigen Muslime gegen die Vereinnahmung ihrer Religion für Terroranschlage geplant gewesen. Rund 10.000 Teilnehmer sind am Samstag (17.06.2017) zu einem Friedensmarsch in Köln erwartet worden - bisher haben sich allerdings nur einige hundert in der Innenstadt zum Protest zusammengefunden. Die Veranstalter sind enttäuscht.

"Geringe Teilnehmerzahl ist falsches Signal"

Vom Heumarkt soll am Nachmittag ein Friedensmarsch gegen Gewalt und islamistischen Terror starten. Auch viele Nicht-Muslime und Politiker hatten parteiübergreifend zur Teilnahme aufgerufen. Initiatoren der Aktion "Nicht mit uns" sind die Islamwissenschaftlerin Lamya Kaddor und der muslimische Friedensaktivist Tarek Mohamad. "Das war das falsche Signal, bei so einem Friedensmarsch nicht dabei zu sein ", rief Kaddor bei der Auftaktkundgebung vor etwa 500 Teilnehmern.