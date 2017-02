Frau bei Messerangriff lebensgefährlich verletzt

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hat der 34-jährige Tatverdächtige die Frau am Samstagabend (11.02.2017) an ihrem Arbeitsplatz aufgesucht und dort mehrfach auf sie eingestochen. Anschließend flüchtete der Mann. Die verletzte Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht und schwebt in Lebensgefahr. Die Polizei richtete eine Mordkommission ein. Eine Beziehungstat werde derzeit nicht ausgeschlossen.

Stand: 12.02.2017, 09:28