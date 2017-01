Was zieht nordafrikanische Männer nach Köln?

Köln übt offenbar eine große Anziehungskraft auf junge Männer aus nordafrikanischen Staaten aus. Zu dieser Erkenntnis kommt die "Arbeitsgruppe Silvester" bei der Polizei Köln. Warum das so ist, will die Kölner Polizei nun herausbekommen: Alle 674 Männer, die in der vergangenen Silvesternacht 2016/17 von der Polizei am Kölner Hauptbahnhof überprüft wurden, sollen Fragebögen bekommen. Das teilte Wolfgang Baldes, Sprecher der Kölner Polizei, am Donnerstag (26.01.2017) mit. " Die Teilnahme ist freiwillig und die Auswertung erfolgt anonymisiert ", so Baldes.

" In Zukunft besser vorbereitet "

Mit Multiple-Choice-Fragen in deutsch, arabisch, englisch und französisch wolle man in Erfahrung bringen, warum diese Männer in der Silvesternacht nach Köln kamen. Auch Angaben darüber, ob und wie sie sich verabredet haben und welche Kommunikationskanäle sie nutzten, erhoffe sich die Polizei.