Streik in Berlin: Flugausfälle auch in NRW

Ein Streik an den Berliner Flughäfen Tegel und Schönefeld wird am Mittwoch (08.02.2017) auch Auswirkungen auf den Flugbetrieb in NRW haben. Allein am Airport Köln Bonn werden jeweils sechs Starts und Landungen gestrichen, wie die Flughafenverwaltung am Dienstag (07.02.2017) ankündigte. Sie rät Passagieren, sich online zu informieren, ob der Flug stattfindet.

Die Gewerkschaft Verdi hat die Mitarbeiter im Bodenverkehrsdienst an den Berliner Flughäfen aufgerufen, am Mittwoch von fünf bis elf Uhr die Arbeit niederzulegen. Auch über den Streikzeitraum hinaus könne es zu Unregelmäßigkeiten kommen, hieß es.

Stand: 07.02.2017, 18:03