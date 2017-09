Flughafen Düsseldorf prüft rechtliche Schritte gegen Kötter

" Der Zustand, der sich nun schon seit Wochen an den Sicherheitskontrollen zeigt, ist unhaltbar und für uns in höchstem Maße geschäftsschädigend ". Das teilte der Flughafen am Dienstagmittag (05.09.2017) mit.

Die vielen Gespräche, die mit der Bundespolizei und der Firma Kötter geführt worden seien, hätten den Eindruck hinterlassen, dass Verbesserungen immer nur angekündigt, aber nicht realisiert würden, heißt es vom Flughafen.

Immer wieder Chaos

Bereits seit Wochen kommt es an den Schleusen zu langen Wartezeiten für Passagiere, weil das von der Bundespolizei beauftragte Unternehmen Kötter Security zu wenig Personal einsetzt.

Rechtliche Konsequenzen

Deshalb will der Flughafen jetzt härter durchgreifen. Es würden rechtliche Schritte geprüft und - soweit möglich - eigenständige Ersatzmaßnahmen in die Wege geleitet. Was das konkret bedeutet, ließ der Flughafen zunächst offen.

Flughafensprecher Thomas Schnalke bedauert die Situation: " Bei allen Passagieren, die von der personellen Unterbesetzung der vergangenen Wochen betroffen waren, können wir uns nur aufrichtig entschuldigen ".

Stand: 05.09.2017, 13:52