Chaos-Wochenende am Flughafen Düsseldorf: Reisen ohne Gepäck

Wie der Flughafen am Montag (04.09.2017) bekannt hab, sorgte gegen 10 Uhr am Samstag (02.09.2017) ein technischer Defekt für einen Stillstand bei der Gepäcksortieranlage, der erst zweieinhalb Stunden später behoben werden konnte.

Die Folge: Viele Flugzeuge starteten zwar mit den Passagieren, aber ohne deren Gepäck an Bord. Die Koffer sollen in den nächsten Tagen nachgeliefert werden. Das Gepäck werde jetzt in einer großen Halle zwischengelagert und bewacht, teilte ein Sprecher am Montag (04.09.2017) mit.

Zu viele Reisende und Umbauten

Das Problem sei dadurch verschärft worden, dass urlaubsbedingt mit rund 83.000 am Samstag etwa ein Drittel Passagiere mehr als an normalen Tagen abgefertigt werden mussten. Zudem seien aufgrund laufender Umbaumaßnahmen die Gepäckanlagen der Flugsteige A und B nicht mit der im Flugsteig C verbunden.

Eurowings-Piloten fliegen nicht

Ebenfalls unerwartet und für den Flughafen nicht kalkulierbar: Piloten von Eurowings flogen einfach nicht los. Warum ist unklar. Bislang war bei der Pressestelle niemand zu erreichen. Die betroffenen Passagiere mussten notgedrungen umbuchen, vor den Schaltern der Airline bildeten sich lange Warteschlagen.

Lange Schlangen an den Sicherheitsschleusen

Zu diesen den Problemen kommt, dass es auch an den Zugängen zum Sicherheitsbereich des Flughafens wieder lange Wartschlangen an den Passagier- und Gepäckkontrollstellen gab. Ein Dauerthema in den Ferien. Der Grund: die von der zuständigen Bundespolizei damit beauftragte Essener Sicherheistfima Kötter hat nicht genug Personal. Im Schnitt sind pro Tag rund 70 Kräfte weniger im Einsatz als nötig, sagt die Gewerkschaft Verdi.

Nach Verdi Informationen wird jetzt hinter den Kulissen getrickst. Von den üblichen sechs Kontrollkräften pro Sicherheitsschleuse sind es jetzt häufiger nur fünf, um so mehr Kontrollsschleusen besetzen zu können.

Air Berlin streicht auch noch Flüge

Auch die insolvente Fluggesellschaft Air Berlin strich am Sonntag (03.09.2017) kurzfristig sieben Flüge. Wie es eine Sprecherin nannte, „ aus operativen Gründen“. Betoffen waren in Düsseldorf die Verbindungen nach Hurghada, Nürnberg, Salzburg und Wien sowie der Flug nach Orlando. Laut der Airline habe man allen Passagieren, die von einer Streichung betroffen seien, "die bestmögliche Reisealternative angeboten".

Nach Angaben eines Flughafensprechers habe es in diesem Fall aber keine größeren Probleme gegeben.