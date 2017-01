Flüchtling mit neun Identäten: Aachener Polizei rätselt über Herkunft

Woher kommt der Flüchtling, den die Aachener Polizei bei einer Razzia am Montag (16.01.2017) festgenommen hat, wirklich? Er gibt an, aus dem Iran zu stammen. Die Polizei glaubt ihm nicht.

Der 18-Jährige hat laut Polizei keine Ausweispapiere und kommt vermutlich aus Algerien. Allein in Aachen ist er 28-mal wegen krimineller Delikte aufgefallen. Die Taten gehen von Körperverletzung bis hin zu Raub und Diebstahl. Inzwischen sitzt er in Aachen in Untersuchungshaft.

Spuren in Hessen

Die Polizei hat inzwischen Kontakt aufgenommen zu hessischen Behörden, denn in Gießen war der Flüchtling in einer Erstaufnahmeeinrichtung registriert. Der Mann sei in der Vergangenheit schon mehrfach erkennungsdienstlich erfasst worden.

Es gibt viele Fragen, auf die es noch keine Antworten gibt: Warum wurde der junge Mann trotz seiner kriminellen Vergangenheit nicht festgenommen oder kam in Abschiebehaft? Wieso konnte er immer wieder verschwinden und sich mit neuen Identitäten ausstatten? Viele fragen sich auch, ob seine Festnahme am Montag (15.01.2017) ein Zufall war oder gezielt nach ihm gesucht wurde? Auch steht die Frage im Raum, ob er Kontakte ins salafistische Milieu hat oder gar als Gefährder gilt?

Polizei kontrollierte mehr als 60 Personen

Der 18-Jährige war am Montag (16.01.2017) im Rahmen einer Razzia in einem Wettbüro und in einer Straße in der Aachener Innenstadt festgenommen worden. Dabei fanden die Beamten auch Falschgeld und Rauschgift.

Gegen vier weitere Personen wurden Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Zwei junge Männer aus Hessen waren zur Feststellung ihres Aufenthaltes im Datencomputer der Polizei vermerkt. Gegen sie laufen in dem Bundesland mehrere Strafverfahren, die aber nicht zu Ende gebracht werden konnten, da der Aufenthalt der Männer nicht bekannt war.