Woelki ruft zu weiterem Engagement für Flüchtlinge auf

Der Kölner Kardinal Rainer Woelki hat zu weiterem Engagement für Flüchtlinge aufgerufen. Jeder müsse dort mithelfen, wo Krieg und Terror herrsche, um Frieden möglich zu machen, sagte Woelki am Sonntag (29.01.2017) dem Kölner domradio.

Ebenso solle Flüchtlingen dabei geholfen werden, dass sie eine neue Heimat finden. Zudem solle Armen, Alten, Kranken und Einsamen die Hand zum Leben gereicht werden.

An die Hilfe für Flüchtlinge erinnere auch das Flüchtlingsboot aus Malta, das im Kölner Dom und zuletzt in der romanischen Basilika Sankt Maria in Lyskirchen in der Kölner Altstadt zu sehen war, erklärte der Kölner Erzbischof. " Ich freue mich, dass dieses Boot jetzt auch an anderen Orten in unserem Erzbistum zu sehen sein wird und uns Menschen immer wieder neu an diese frohe Botschaft erinnert ", sagte Woelki.

Stand: 29.01.2017, 08:18