Kölner Feuerwehr rettet Fernfahrer in Frankreich

Der ungewöhnliche Notruf erreichte die Feuerwehr Köln gegen 16.45 Uhr am Samstag (14.01.2017). Die Tochter eines Fernfahrers berichtete, dass ihr Vater derzeit in Südfrankreich unterwegs sei, sich dort auf einem Rastplatz an der Autobahn befinde und starke Brustschmerzen habe. Dem Vater war es noch möglich, seinen Standort via Whatsapp an seine Tochter zu übermitteln. Danach brach der Kontakt zu ihm ab.

Deutsch-Französische Teamarbeit

Die Tochter übermittelte Standort, Kennzeichen und Fahrzeugtyp an die Leitstelle der Feuerwehr Köln. Die nahm daraufhin mit dem "Gemeinsamen Zentrum für deutsch-französische Polizei- und Zollzusammenarbeit" der Bundespolizei in Kehl Kontakt auf. Die Kollegen der Bundespolizei informierten ihrerseits die zuständigen Kollegen des französischen Rettungsdienstes. Gegen 18.30 Uhr erreichte die Feuerwehr Köln die Meldung, dass der Mann tatsächlich durch die Kollegen in Südfrankreich gerettet und ins Krankenhaus gebracht werden konnte.

Stand: 15.01.2017, 11:56