Polizei findet Waffendepot in Düsseldorf

Bei den Festgenommenen handele es sich um Männer im Alter zwischen 25 und 40 Jahren, so die Polizei Düsseldorf. Bei der Aktion sei niemand verletzt worden.

Polizeieinsatz Donnerstag Abend in Düsseldorf-Oberbilk

Nach einem Zeugenhinweis auf ein verdächtiges Auto in einer Garage öffneten Polizeibeamte das Objekt am späten Mittwochnachmittag (21.12.2016). Sie fanden einen nicht zugelassenen BMW X 5, fünf Maschinenpistolen und einen Revolver. Außerdem entdeckten sie Blankodokumente für die Zulassung von Fahrzeugen. Die Garage konnte zwei Brüdern zugeordnet werden, die auf der Ellerstraße im Stadtteil Oberbilk wohnen.

Polizei nahm ganze Gruppe von teils verwandten Männern fest

Kurz vor Beginn einer geplanten Durchsuchung der Wohnung der beiden 26- und 40-jährigen Männer am Donnerstagnachmittag wurden die Ermittler auf zwei Fahrzeuge in der Nähe der Garage aufmerksam, in denen fünf Männer saßen. Die Fahnder zogen mehrere Spezialeinheiten hinzu und stoppten die Männer schließlich in Düsseldorf-Flingern, wo sie festgenommen wurden. Die Verdächtigen stammen aus Solingen, Marokko, Finnland und Spanien.

Auch Spezialkräfte kamen zum Einsatz

Im Rahmen weiterer Ermittlungen wurden zwei weitere Verdächtige verhaftet, ein 25-jähriger Mann aus Solingen und ein 29-Jähriger aus Belgien. Einige der Männer seien miteinander verwandt, so die Polizei. Nach weiteren Fahndungsmaßnahmen nahm die Polizei schließlich auch die beiden 26- und 40-jährigen Brüder aus Düsseldorf-Oberbilk fest.

Stand: 23.12.2016, 12:24