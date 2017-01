Terrorverdächtiger in Neuss festgenommen

Die Polizei in Nordrhein-Westfalen hat einen möglichen Komplizen des Terrorverdächtigen von Wien ermittelt. Wie ein Sprecher des Landeskriminalamtes dem WDR bestätigte, wurde der Mann am Samstag in Neuss festgenommen. Am Sonntag (22.01.2017) erging Haftbefehl.