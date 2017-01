Festnahmen wegen illegaler Pyrotechnik

Einer der Tatverdächtigen kommt aus Nordrhein-Westfalen. Der 24-Jährige wohnt nach Polizeiangaben vom Dienstag (03.01.2017) im Großraum Düsseldorf. Der 18-jährige mutmaßliche Mittäter wurde in Rheinland-Pfalz festgenommen.

Wohl kein islamistischer Hintergrund

Beide bestreiten den Angaben zufolge, eine Explosion geplant zu haben. Sie bezeichneten sich nach Angaben der Behörden als Freizeit-Pyrotechniker und Anhänger einer entsprechenden Szene. Die Behörden schließen einen islamistischen Hintergrund aus. Es werde aber geprüft, ob die Männer zu einer rechten Gruppierung gehörten. Beide sitzen in Untersuchungshaft.

Die Ermittler stellten bei Hausdurchsuchungen in Rheinland-Pfalz und in Nordrhein-Westfalen insgesamt mehr als 150 Kilogramm pyrotechnisches Material sicher. Es handle sich "um teilweise unerlaubt erworbenes und teilweise selbst unerlaubt hergestelltes pyrotechnisches Material und Substanzen" , hieß es in der Mitteilung. Ein Teil davon wurde entschärft.

Stand: 03.01.2017, 17:42