Axt-Angreifer rechnete mit Schuss aus Polizeiwaffe

Bei der Durchsuchung der Wohnung des Tatverdächtigen in Wuppertal seien entsprechende Medikamente und ein Attest über eine " paranoide Schizophrenie " gefunden worden, teilte die Polizei am Freitag (10.03.2017) mit. Die Ermittler stufen den Axt-Angreifer als " offensichtlich verwirrten Einzeltäter " ein. Es gebe keinerlei Hinweise auf ein politisches oder religiöses Motiv - also einen terroristischen Anschlag.

Der Bruder des Täters habe bei der Polizei in Wuppertal am Donnerstag eine Vermisstenanzeige gestellt. Er wusste um den psychischen Zustand des Mannes und dass er sich vor kurzem eine Axt gekauft hatte. Zwischen dem Kauf der Axt und der Tat war eine Woche vergangen.

Täter wollte von der Polizei erschossen werden

Der Tatverdächtige stammt aus dem Kosovo, besitzt eine " Aufenthaltserlaubnis aus humanitären Gründen ". Er hatte sich bei seiner Flucht durch den Sprung von einer Brücke selbst schwer verletzt, musste in einem Düsseldorfer Krankenhaus operiert werden und ist aktuell noch nicht vernehmungsfähig. In einer ersten Vernehmung habe der Täter angegeben, dass er durchaus damit gerechnet habe, von der Polizei erschossen zu werden, hieß es.

S-Bahn-Fahrer schließt den Täter aus

Ein S-Bahn-Fahrer habe wohl Schlimmeres verhindert. Der Mann habe die Türen des Zuges geschlossen, vermutlich als er den Tumult auf dem Bahnsteig sah und der Mann vor der Tür war, berichtete die Polizei. Der mutmaßliche Täter habe mit Tritten und Faustschlägen noch vergeblich versucht in den Zug zu gelangen. "Der Fahrer hat unterbunden, dass der Täter wieder in die Tür hineinkam", sagte der Polizeivertreter.

Laut Staatsanwaltschaft habe er bei seiner Tat billigend in Kauf genommen, die Menschen tödlich zu verletzen. Der Vorwurf lautet auf neunfachen versuchten Totschlag in Tateinheit mit schwerer Körperverletzung. Bei der Axt-Attacke waren neun Reisende verletzt worden, einige von ihnen schwer.