Kölner Schriftsteller Akhanli in Spanien verhaftet

Der in Köln lebende Schriftsteller Dogan Akhanli ist am Samstagmorgen (19.08.2017) während eines Urlaubs in Granada von der spanischen Polizei festgenommen worden.

Eine Sprecherin des Auswärtigen Amtes bestätigte dem WDR, Akhanlis Fall sei bekannt und man bemühe sich um konsularische Betreuung. Weitere Angaben wollte die Sprecherin zunächst nicht machen.

Grund der Festnahme des türkeistämmigen Schriftstellers, der seit 2001 deutscher Staatsbürger ist, soll eine sogenannte "Red Notice" sein, ein Dringlichkeitsvermerk von Interpol. Das teilte Akhanlis Kölner Rechtsanwalt Ilias Uyar dem WDR mit. Bisher sei es ihm noch nicht gelungen, Kontakt zu seinem Mandanten aufzunehmen.

Internationaler Haftbefehl

Autoren Dogan Akhandi und Can Dündar (v. r.) bei Litcologne 2017

In einem "offenkundig politisch motivierten Verfahren", so Akhanlis Anwalt weiter, war der Schriftsteller beschuldigt worden, 1989 einen Raubüberfall in der Türkei begangen zu haben. Im Jahr 2011 sprach ein Istanbuler Gericht Akhanli von diesem Vorwurf frei. 2013 jedoch wurde das Verfahren neu aufgerollt. Da Akhanli nicht zu dem Prozess erschien, erließen die Richter einen internationalen Strafbefehl gegen ihn.

Der 60-jährige Dogan Akhanli ist Mitglied der internationalen Schriftstellervereinigung PEN und ein erklärter Gegner des türkischen Präsidenten Erdogan. In seinen Werken setzt sich Akhanli immer wieder für Menschenrechte sowie für eine Aufarbeitung des Völkermordes an den Armeniern ein. Der NRW-Landtag würdigte ihn 2015 anlässlich des "Europäischen Tages der Gerechten".

Stand: 19.08.2017, 14:20