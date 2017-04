Anfrage wegen Terrorverdächtigen aus Wuppertal

Der 26-jährige Iraker war während einer Razzia in Wuppertal wenige Stunden nach der Attacke auf den Manschaftsbus von Borussia Dortmund festgenommen worden. Damit hatte er offenbar nichts zu tun, wohl aber steht er in Verdacht, sich 2014 dem IS angeschlossen zu haben und ein Tötungskommando geführt zu haben.

Die FDP will nun wissen, seit wann der Mann im Fokus der Sicherheitsbehörden in NRW steht, ob er persönlich überwacht wurde und warum er nicht schon früher festgenommen wurde. Gerade nach dem Fall Amri gebe es die Anweisung, Verdächtige möglichst lückenlos zu überwachen, so ein FDP-Sprecher.

Stand: 18.04.2017, 15:20