Fahrradfahrer klagt gegen Stadt Wuppertal

Ein Fahrrad-Aktivist tritt am Dienstag (17.01.17) in einem Prozess vor dem Düsseldorfer Verwaltungsgericht gegen die Stadt Wuppertal an. Er möchte, dass auf einem bestimmten Teilstück der B 7 das Fahrradfahren erlaubt ist.