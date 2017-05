Polizei findet Materialien zur Herstellung von Sprengstoff in Garage

Das erfuhr der WDR am Mittwochabend (10.05.2017). Der Einsatz galt einer Einbrecherbande, die in der Garage dort mutmaßlich ihre Basis hatte. Was genau gefunden wurde, ist noch unbekannt.

Bundespolizei und Kriminalpolizei sind mit Experten dort, um den Sprengstoff zu bergen oder unschädlich zu machen. Die Feuerwehr sichert den Einsatz mit einem Großaufgebot ab.

Stand: 10.05.2017, 21:35