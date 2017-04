Ausrangierte Rheinfähre vor Texel gesunken

Jahrelang war die Autofähre "Siebengebirge" ziemlich unbeschadet auf dem Rhein zwischen der Stadt Bad Honnef und der dem Remagener Stadtteil Rolandseck in Rheinland Pfalz gependelt. Nun ist die Fähre gesunken – vor der niederländischen Insel Texel.

Auf dem Rhein tausende von Autos transportiert

Es geschah im Westen der beliebten niederländischen Ferieninsel. Die "Siebengebirge" wurde von einem Schleppboot gezogen, als sich das Unglück am Sonntagvormittag (30.04.2017) ereignete. Aus noch ungeklärter Ursache kenterte die "Siebengebirge", die eigentlich ja auch eine auf Binnenwässer wie den Rhein ausgelegte Fähre ist und nicht für die Nordsee geschaffen wurde. Auf dem Rhein hat sie in jahrzehntelangem Einsatz tausende von Autos und Fahrgäste von der einen zur anderen Rheinseite kutschiert. Eine Strecke von wenigen Kilometern.

Niederländische Küstenwache scheiterte mit Rettungsmanöver

Die rote Markierung warnt vor der gesunkenen Fähre

Als die Fähre kenterte, waren keine Personen an Bord, sodass niemand zu Schaden gekommen ist. Die königlich niederländische Küstenwache versuchte noch ein Rettungsmanöver, um das havarierte Schiff aus Bonn durch ein Notschleppboot, wie es die Küstenwache formulierte, durch die Nordsee zu steuern. Vergeblich. Die "Siebengebirge" sank. So blieb der Küstenwache nur noch übrig, die Unglückstelle mit einer roten Boje zu markieren, um die gesamte See-Schifffahrt vor der Gefahr zu warnen. Wann die "Siebengebirge" aus der Nordsee geborgen werden kann, ist noch unklar.

Fähre war auf dem Weg nach Finnland

Die ehemalige Rheinfähre, in Bonn außer Dienst gestellt, ist durch ein anderes Schiff ersetzt worden und sollte nun in Finnland verkauft werden. Darum war sie vom Rotterdamer Hafen Hoek van Holland in Richtung Finnland unterwegs. Da die Fähre nicht seetüchtig ist, haben die niederländischen Behörden eine offizielle Untersuchung eingeleitet. Sie wollen nun herausfinden, wer dafür verantwortlich ist, dass eine Binnenfähre durch die Nordsee geschickt wurde. Während die Behörden ermitteln, macht sich die Seefahrer-Nation Niederland ziemlich lustig über ihre deutschen Nachbarn, die ein Binnenschiff durch die See schippern ließen.

Stand: 30.04.2017, 15:37