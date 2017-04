Expertentagung in Heinsberg: Jugendknast vor großen Herausforderungen

In der JVA Heinsberg etwa sitzen derzeit 400 Häftlinge ein. Die ausländischen Gefangenen - darunter viele aus den Maghreb-Staaten - bekommen zwar sofort einen Deutschkurs. Die Verständigung sei wichtig, so die JVA-Leitung. Nur so könnten die jungen Männer einen Schulabschluss oder eine Berufsausbildung nachholen.

Zu wenig Zeit für Ausbildungen

400 Häftlinge sitzen in JVA Heinsberg ein

Doch häufig fehle für Schulausbildungen und Berufsausbildungen die Zeit, weil die Haftstrafen für Jugendliche oft nicht länger als drei Jahre sind. Kein Problem ist in der Heinsberger JVA Gewalt unter Gefangenen. Diese wird nach Angaben der Anstaltsleitung konsequent unterbunden.

Stand: 25.04.2017, 16:56