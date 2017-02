Düsseldorf: Erstes Urteil nach neuem Sexualstrafrecht-Paragraphen

Die Verschärfung des Sexualstrafrechts war als Reaktion auf die Silvesterübergriffe eingeführt worden und Mitte November letzten Jahres in Kraft getreten. Ein neuer Paragraph vereinfacht die gerichtliche Abwicklung von Sexualstraftaten.

Im Fall des am Donnerstag in Düsseldorf verurteilten Mannes stand für die Richterin fest, dass der angeklagte marrokanische Asylbewerber die Frau frühmorgens in der S-Bahn bedrängt und ihr in eindeutiger Absicht an den Po gefasst hatte. Das zeigten Videoaufzeichungen aus dem S-Bahn-Waggon.

Das Opfer hat den Angeklagten am Donnerstag - nur sechs Tage nach dem Vorfall - eindeutig als Täter identifiziert. Der Angeklagte will betrunken gewesen sein und sich nicht mehr erinnern können. Er muss jetzt eine Geldstrafe von 720 Euro zahlen.