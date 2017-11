Wieder Feuer in Seniorenheim in Mechernich

Schon wieder musste diese Woche in einem Seniorenheim in Mechernich-Kalenberg im Kreis Euskirchen die Feuerwehr anrücken. In einem unbewohnten Zimmer brannte am Mittwochabend (15.11.2017) eine Matratze. Die Polizei ermittelt jetzt wegen Brandstiftung.

30 Bewohner mussten umziehen

Das Feuer war am frühen Abend ausgebrochen und konnte schnell gelöscht werden. Eine Person erlitt eine Rauchgasvergiftung, drei weitere einen Schock. Die fast 30 Bewohner mussten vorläufig in andere Häuser umziehen.

Schon einmal hat es diese Woche gebrannt

Erst einen Tag zuvor, am Dienstagabend (14.11.2017), hatte in der Einrichtung eine brennene Kommode im Zimmer eines Heimbewohners einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Verletzt wurde in diesem Fall niemand. Nach Angaben der Polizei wird noch ermittelt, warum die Kommode in Brand geraten war.