Beschlagnahmte Korane in der Wüste vergraben?

Im November 2016 war die Polizei bei einer bundesweiten Razzia vor allem in NRW gegen die radikal-salafistische Vereinigung " Die wahre Religion " vorgegangen. Die Vereinigung, die verboten wurde, war zuvor in zahlreichen NRW -Städten mit Koran-Verteilungsaktionen unter dem Motto " Lies !" in Erscheinung getreten. Die Behörden sehen in der Vereinigung eine Gruppe, die zur Rekrutierung dschihadistischer Islamisten beiträgt. Und so beschlagnahmten die Behörden bei der Razzia auch rund 22.000 Koran-Übersetzungen in einem Lager in Pulheim.