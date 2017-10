Leverkusener Brücke wird neu gebaut

Aus Geldmangel nicht in Leipzig dabei

Die Kläger waren nicht im Saal. Manfred Schröder vom Netzwerk gegen Lärm, Feinstaub und andere schädliche Immissionen sagte: " Die Klage gegen die Pläne für den Brückenbau hat so viel Geld verschlungen, dass wir jetzt jeden Cent umdrehen müssen. " Die Mitglieder der Bürgerinitiative trafen sich am Morgen in einer Kneipe in der Nähe des Leverkusener Stadions, um von dort aus die Ereignisse in Leipzig per Notebook und Smartphone zu verfolgen.

Von Hoffnung bis Skepsis

Manfred Schröder hatte die Hoffnung nicht aufgegeben, dass die Leipziger Richter die Genehmigung für den Bau der zehnspurigen Autobahnbrücke über den Rhein noch stoppen würden. " Wir haben schon viel erreicht. Planungsfehler mussten korrigiert werden, weil wir Druck gemacht haben ."

Seine Mitstreiterin Gisela Kronenberg dagegen war skeptisch: " Am Ende wird es nur darum gehen, dass der Verkehr über den Rhein wieder läuft. Alles andere spielt dabei keine Rolle “, sagt sie. " Da geht es nach dem Motto Augen zu und durch ."

Risiken beim Bau unkalkulierbar?

Die Leverkusener Deponie, in der nach Angaben von Umweltgutachtern zahlreiche krebserregende Stoffe lagern, soll zum Teil abgegraben werden. Die Bürger befürchten, dass dabei Giftstoffe an die Umwelt gelangen. Jahrelang hatten die Mitglieder der Bürgerinitiative Akten gewälzt, Pläne studiert, technische Gutachten, Umweltexpertisen und Gegengutachten gelesen und bewertet. Sie kamen immer wieder zu dem gleichen Ergebnis: Die Risiken beim Brückenbau sind für die Anwohner unkalkulierbar.

Die Planer vom Landesbetrieb Straßenbau NRW sagen dagegen, es bestehe keine Gefahr für die Umwelt. Die Risiken seien technisch beherrschbar. Beim Bohren und Graben in der Deponie würden keine Giftstoffe freigesetzt. Sämtliche Stoffe, die ausgegraben werden, sollen unter hohen Sicherheitsvorkehrungen entsorgt werden. "Wir sind natürlich froh, dass das Urteil in diesem Sinne ausgefallen ist und unseren Plänen nun nichts mehr im Wege steht" , sagte Thomas Ganz, Regionalleiter bei Straßen.NRW, nach dem Urteil.

Grünen-Fraktionschef Arndt Klocke forderte, die beteiligten Behörden müssten jetzt "ein größtmögliches Maß an Transparenz und Offenheit gewährleisten und die örtlichen Bürgerinitiativen intensiv einbeziehen" .

Alternativen nicht geprüft?