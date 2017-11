Die frühere Bundeshauptstadt Bonn wird nicht Sitz der Europäischen Arzneimittelagentur EMA . Die deutsche Bewerbung um den Standort schied am Montag (20.11.2017) bereits in der ersten Runde einer geheimen EU -Abstimmung in Brüssel aus. In die zweite Wahlrunde schafften es Mailand, Amsterdam und Kopenhagen. Sie dauerte am späten Nachmittag noch an.

Schon im Vorfeld der Abstimmung waren Bonn nur geringe Chancen eingeräumt worden. Ende September hatte die EU-Kommission der ehemaligen Bundeshauptstadt erhebliche Schwächen als EMA-Standort attestiert. Unter anderem wurde bemängelt, dass die Stadt der EMA eine dauerhafte Bleibe erst 2020 oder 2021 zur Verfügung stellen könnte - also lange nach dem Brexit-Termin.